В России на 30% выросло число выявленного взяточничества

За 7 месяцев 2025 года в России было выявлено на 30% больше преступлений, связанных с дачей взяток чиновникам. Еще 14% непосредственно связаны с получением взяток.

В общей сложности с января по июль текушего года было зарегистрировано 18,5 подобных нарушений закона, сказано в материале ТАСС.

В свою очередь, это на 20% больше прошлогодних показателей. Свыше 6 тысяч из них связаны с получением взятки, около 6 тысяч – с дачей денежных средств, и более 2,3 тысяч – с посредничеством в этом вопросе.

Если сравнивать статистику выявленных преступлений с 2024 годом, то здесь также зафиксирован рост. Получение взяток было выявлено на 14% больше, дача взяток – на 29,2%, а посредничество возросло на 33%.

В свою очередь, это означает увеличившуюся работу по антикоррупционной деятельности. Причем не только в вопросе получающих взятки чиновников, но и тех, кто их дает, а также третьих лиц в роли посредников, пишет Смотрим.