Главные новости:
В Милане проходит прощание с модельером Джорджо Армани
В Самарской области продолжается Всероссийская акция МВД «Помоги пойти учиться»
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
В России на 30% выросло число выявленного взяточничества
23-летний водитель в Тольятти сбил пешехода
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России на 30% выросло число выявленного взяточничества

6 сентября 2025 11:35
100
За 7 месяцев 2025 года в России было выявлено на 30% больше преступлений, связанных с дачей взяток чиновникам. Еще 14% непосредственно связаны с получением взяток.

В общей сложности с января по июль текушего года было зарегистрировано 18,5 подобных нарушений закона, сказано в материале ТАСС.

В свою очередь, это на 20% больше прошлогодних показателей. Свыше 6 тысяч из них связаны с получением взятки, около 6 тысяч – с дачей денежных средств, и более 2,3 тысяч – с посредничеством в этом вопросе.

Если сравнивать статистику выявленных преступлений с 2024 годом, то здесь также зафиксирован рост. Получение взяток было выявлено на 14% больше, дача взяток – на 29,2%, а посредничество возросло на 33%.

В свою очередь, это означает увеличившуюся работу по антикоррупционной деятельности. Причем не только в вопросе получающих взятки чиновников, но и тех, кто их дает, а также третьих лиц в роли посредников, пишет Смотрим.

В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
309
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
631
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
594
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
322
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
582
