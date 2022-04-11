В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино погибли три человека

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Спасатели обнаружили третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино. По данным «Известий», было найдено тело женщины.

Информацию о том, что число жертв выросло до трех, подтвердили и в экстренных службах.

Ранее было известно о двух погибших и семи пострадавших. По данным областного Минздрава, потерпевшие были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести.

Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома утром в понедельник, 11 апреля.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

Как сообщили в администрации городского округа Ступино, жильцы были временно размещены во Дворце культуры. Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Отмечается, что в настоящее время к ликвидации последствий ЧП привлечены более 80 человек и техника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и с участием специалистов. Также в рамках расследования проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына