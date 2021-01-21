В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

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В Харькове при пожаре в жилом доме, переоборудованном под пансионат для престарелых, погибли 15 человек, еще пять пострадали, передают "Известия". Об этом сообщили 21 января в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло на втором этаже здания, расположенного на улице Нижняя Гиевская.

«По состоянию на 16:05 (17:05 мск) на месте пожара обнаружены тела 15 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадали пять человек, еще девятерых спасатели эвакуировали. Все госпитализированы.

Площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению привлечены 28 спасателей и семь единиц техники. к 17:00 по местному времени пожарные локализовали возгорание.

Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: mykharkov.info/"Известия"