В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

В Харькове при пожаре в жилом доме, переоборудованном под пансионат для престарелых, погибли 15 человек, еще пять пострадали, передают "Известия". Об этом сообщили 21 января в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание возникло на втором этаже здания, расположенного на улице Нижняя Гиевская.
«По состоянию на 16:05 (17:05 мск) на месте пожара обнаружены тела 15 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадали пять человек, еще девятерых спасатели эвакуировали. Все госпитализированы.
Площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению привлечены 28 спасателей и семь единиц техники. к 17:00 по местному времени пожарные локализовали возгорание.
Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: mykharkov.info/"Известия"
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