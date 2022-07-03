В результате ЧП в Белгороде погибли три человека

184

Три человека погибли, четверо пострадали в результате ЧП в Белгороде. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу (мужчина и ребенок 10 лет). <...> На данный момент есть информация о трех погибших", - написал он.

По словам губернатора, мужчина находится в тяжелом состоянии. "Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиками оказывается", - отметил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что рано утром 3 июля в Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. По предварительной информации, также частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены, пишет ТАСС.