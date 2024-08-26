В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК

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Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов, поврежден жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, передает РИА Новости.

"В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте", — написал он.

Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавил Бусаргин.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим окажут помощь. После всех проверок жильцы в сопровождении спасателей смогут подняться к себе домой за документами и всем необходимым.

"Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", — написал глава региона.

Фото : Роман Бусаргин/Telegram