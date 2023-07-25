В регионе 29 человек привлечены к ответственности за нарушение правил въезда в РФ

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с ППСП, представителями УФСБ России по Самарской области и Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области на транспорте провели на территории железнодорожного вокзала мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства среди прибывающих на территорию областного центра.

По итогам проверки выявлено 30 нарушений. Так, в отношении одного из жителей ближнего зарубежья составлен административный протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». Решается вопрос о выдворении данного лица с территории Российской Федерации.

Еще 29 человек привлечены к ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.