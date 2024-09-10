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В районе села Троекуровка рабочий упал в ёмкость с нефтепродуктами

10 сентября 2024 17:08
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Для его извлечения из ёмкости срочно потребовалась помощь спасателей.

10 сентября спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани проводили спасательные работы на территории ООО НК «Недра» в районе села Троекуровка, сообщает пресс-служба ПСС СО.

При проведении технических работ внутрь емкости с остатками нефтепродуктов упал мужчина 1970 года рождения. Самостоятельно выбраться на поверхность он не смог.

Счет шел на минуты. Ядовитые пары представляли опасность для жизни пострадавшего. Требовалась помощь спасателей.

Для извлечения пострадавшего из емкости с остатками нефтепродуктов на место происшествия был направлен спасательный отряд.

В ходе спасательных работ для защиты от ядовитых паров спасатели использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Используя альпинистское снаряжение пострадавшего извлекли из опасного места и передали врачам скорой медицинской помощи.  

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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