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В пруду Хупхиновский поселка Новый Буян утонул мужчина

20 августа 2023 15:27
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Проводились водолазные поиски. Илистый грунт затруднял передвижение водолаза по дну.

20 августа  в поселке Новый Буян в пруду Хупхиновский, по заявлению сотрудников полиции, отряд специального назначения проводил водолазные поиски утонувшего мужчины 1981 года рождения.

Илистый грунт затруднял передвижение водолаза по дну. Мутная вода не позволяла использовать подводные осветительные приборы, и водолазу приходилось работать при нулевой видимости.

Тело пострадавшего подняли с глубины и доставили до береговой линии.  В поисковых работах задействовано три водолаза и три комплекта водолазного снаряжения, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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