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В приюте под Тольятти лошади погибают от отравления

3 февраля 2022 09:58
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В приюте под Тольятти лошади погибают от отравления

В приюте для лошадей и других животных «Сармат», расположенном под Тольятти, случилась настоящая беда. Питомцы гибнут в результате отравления сильнейшим нейротоксином.

- За два дня мы потеряли троих, и боремся за жизнь четвёртой лошади. Предположительно, яд был в корме, - сообщается на странице приюта в социальных сетях.

В приюте считают, что яд находился в сене, так как в день гибели первых животных был открыт новый рулон. На следующие сутки пала ещё одна лошадь, четвёртая – сейчас находится в очень плохом состоянии. Её удалось поднять, но расслабляться ещё рано, делятся своим горем сотрудники.

- Готовимся к худшему сценарию, так как вещество крайне токсично. Анализы всех кормов сделаем, когда сможем добраться до Самарской лаборатории, - уточняется в сообщении.

Если результаты анализов покажут, где находится токсин, придётся срочно менять все корма. Врачи вынесли однозначный вердикт – сильнейшее отравление. 

- Версия про то, что яд могли пронести посторонние, отметается. Доступа в конюшню зимой нет, всё вокруг завалено снегом, и мы бы видели следы, - поясняют авторы публикации.

На данный момент в приюте живут 25 лошадей, 18 из которых освобождены от какой-либо верховой нагрузки. Это животные либо очень пожилые, либо с разного рода проблемами со здоровьем. Так же здесь есть несколько частных лошадей, у каждой из которых тоже своя история, пишет ГТРК Самара.

Фото: ВК приюта.

 

 

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