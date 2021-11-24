В Приволжском районе задержан подозреваемый в краже металла с магистрального нефтепровода

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Материальный ущерб, причиненный организации, составил более 70 тысяч рублей.

Специалист одной из организаций по обслуживанию магистрального нефтепровода, проходящего по территории Самарской области, в районе села Нижнепечерское Приволжского района обнаружил пропажу двенадцати металлических труб - шпунтов. С заявлением он обратился в дежурную часть отдела полиции. Материальный ущерб, причиненный организации, составил более 70 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли ряд следов, подробно опросили заявителя.

У сотрудников уголовного розыска появилась информация, что к краже может быть причастен житель поселка Безенчук 1984 года рождения, разнорабочий данной организации. Правоохранители задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в день хищения, во время проведения работ по уборке мусора с территории магистрального нефтепровода, он увидел на безлюдном земельном участке несколько труб, зафиксированных на земле, и решил их украсть. Вечером того же дня при помощи резака мужчина разрезал трубы на куски и погрузил в служебный автомобиль. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Опрошенный в рамках уголовного дела сотрудник металлоприема пояснил, что куски труб отправлены в переплавку.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет лишения свободы.