В Приволжском районе водитель иномарки врезался в другую легковушку и уехал

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18 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:05 в Приволжском районе. 45-летний водитель автомобиля «Renault Kaptur» двигался по автодороге «Осинки-Приволжье-Обшаровка». В пути следования, на 24 км. данной автодороги, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с транспортным средством «ВАЗ 111130» под управлением 48-летнего водителя. Затем водитель автомобиля «Renault Kaptur» скрылся с места происшествия. Неравнодушные граждане, которые следовали на автомобиле со встречной полосы, вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников ГИБДД. Сотрудники полиции на месте происшествия установили и опросили очевидцев, провели осмотр, изъяли записи с видеорегистраторов, составили и распространили ориентировку с приметами скрывшегося автомобиля. В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в с. Обшаровка, установили местонахождение и задержали местного жителя, управлявшего транспортным средством. Водитель и 44-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ 111130» доставлены в медицинское учреждение.