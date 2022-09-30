В Приволжском районе в ДТП пострадали трое

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Еще одно ДТП 29 сентября произошло в 11:30 в Приволжском районе. 47-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» двигался по автодороге "Осинки-Приволжье". В пути следования на 69 км 300 м, в нарушении п. 13.10 ПДД РФ, не уступил дорогу транспортному средству «ВАЗ 21093» под управлением 60-летнего водителя, пользующегося преимущественным правом проезда. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель автомобиля «ВАЗ 21093» и два его пассажира: женщины 57 и 68 лет. Водитель автомобиля «Hyundai Accent» также привлечен к ответственности за употребления алкогольных напитков после совершения ДТП до момента прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.