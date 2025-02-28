В Приволжском районе пожар унес жизнь человека

64

Вчера, 27 февраля, в 17:50 в селе Приволжье на улице Октябрьской произошел пожар.

Уже на месте было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 60 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.

На тушение огня были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.



Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18:34 зафиксирована локализация пожара, в 18:49 – объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, погиб человек. Причины пожара устанавливаются.