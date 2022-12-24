В Приволжском районе полицейские возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора

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В ходе проверки лиц, находящихся под административным надзором и стоящих на учете в отделе полиции, сотрудники ОМВД России по Приволжскому району выявили факт самовольного оставления места жительства ранее неоднократно судимого 27-летнего местного жителя, которому в декабре 2019 года на основании решения суда был установлен административный надзор сроком на три года.

Мужчина обязан дважды в месяц являться в отдел полиции для отметки, ему запрещено было выезжать за пределы района без уведомления полиции, пребывать за пределами своего места жительства в ночное время. Однако нарушитель самовольно оставил место своего жительства, выехав за пределы Приволжского района, не уведомив об этом инспектора административного надзора.

Полицейские установили местонахождение мужчины и доставили его в отдел полиции. Со слов злоумышленника, он знал, что ему нельзя самовольно покидать место проживания, но все равно нарушил закон, выехав в областную столицу. По данным полицейских, мужчина ранее судим за кражу, неправомерное завладение автомобилем и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.