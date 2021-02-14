В Приволжском районе Лада Калина в снегопад перевернулась в кювет

102

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Приволжском районе.

13 февраля на 23 км 900 м а/д "Осинки-Приволжье-Обшаровка", в условиях снегопада, водитель 1975 года рождения, управляя транспортным средством марки "Лада Калина", автомобилистка не выбрала нужную скорость, в результате чего зацепила правую по ходу движения обочину. Потом она съехала в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. После ДТП водитель с травмой головы автомобилем скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, госпитализирована, сообщает облМВД.