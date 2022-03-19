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В Приволжском районе бывший егерь хранил дома порох

19 марта 2022 10:46
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В Приволжском районе бывший егерь хранил дома порох

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о том, что 56-летний местный житель незаконно хранит в своем доме взрывчатое вещество – порох.
С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища. В комнате под кроватью оперативники обнаружили и изъяли две металлические банки с сыпучим веществом серо-зеленого цвета и одну – с сыпучим веществом черного цвета. Все изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что вещество серо-зеленого цвета является бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления, а вещество черного цвета является дымным порохом промышленного изготовления, используется в военном деле, народном хозяйстве, а также для снаряжения патронов охотничьих ружей. Общий вес изъятого - 947 граммов.

По данным правоохранителей, задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что ранее работал егерем и применял порох для снаряжения патронов охотничьего ружья.  После увольнения с бывшего места работы оставшийся порох незаконно хранил у себя в доме. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет лишения свободы.

Теги: Уголовное дело

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