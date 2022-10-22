В Приволжском районе 20-летний сельчанин пытался завести автомобиль металлической ложкой

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району в ночное время обратился житель поселка Ильмень Самарской области 1969 года рождения, который рассказал, что у него от дома пытались похитить автомобиль «ВАЗ-2112».



Оперативный дежурный передал информацию ближайшему наряду ДПС и незамедлительно направил по указанному в сообщении адресу следственно-оперативную группу.



Прибывшие сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, подробно опросили заявителя. Мужчина сообщил полицейским, что автомобиль оставляет на ночь около своего дома. Дверь автомобиля остается незапертой из-за неполадки. Ночью он проснулся от звука, как ему показалось, шагов. Выглянув в окно, увидел свет задних фар своего автомобиля и выбежал на улицу, где обнаружил за рулем молодого человека, сообщил о случившемся в полицию и удерживал незнакомца до приезда инспекторов ГИБДД.



Полицейские доставили молодого человека в территориальный отдел внутренних дел для установления личности и дальнейшего разбирательства. По информации полицейских, задержанный – безработный местный житель 2002 года рождения, ранее судим за имущественные преступления. В ходе опроса он пояснил, что, возвращаясь после прогулки, увидел припаркованный автомобиль с незапертой дверью и решил прокатиться по поселку. Ключи в замке зажигания отсутствовали, и для замыкания стартера он воспользовался найденной в заднем кармашке пассажирского сиденья металлической ложкой, однако довести свой противоправный умысел до конца не смог, так как ему помешал потерпевший и оперативно прибывшие на помощь сотрудники Госавтоинспекции.



Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.