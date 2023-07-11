В Прикамье спасатели ищут 11 взрослых туристов и 11 детей, пропавших во время сплава

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В Пермском крае большая туристская группа не вышла на связь и не добралась до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП».

Незарегистрированная группа, в составе которой были 11 взрослых и 11 детей, вышла на маршрут сплава еще 4 июля. Участники планировали добраться по реке Усьве до поселка Средняя Усьва к 9 июля, но так и не вышли на связь.

По данным источника, факт исчезновения туристов заверили в местном МЧС.

В краевом министерстве территориальной безопасности также подтвердили имеющуюся информацию, заметив, что участники сплава не прибыли к месту назначения в Горнозаводском городском округе.

«В настоящее время сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как пишет Telegram-канал Mash, группа передвигалась на четырех катамаранах. Все путешественники знакомы между собой, а самому младшему из них всего 5 лет.

К настоящему времени уже обследованы более 40 километров местности в указанном районе. Поиски начались еще ночью, но результата пока не принесли, пишет Газета.