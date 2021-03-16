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В поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора

16 марта 2021 19:48
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По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом.

В поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Тела четырех мужчин и женщины обнаружили утром 16 марта в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной поселка Филатовский Инжавинского района.

"Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление", — рассказали в ведомстве.

Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом, сказано в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль.

 

Фото:   Яндекс.Новости

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