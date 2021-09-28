В поселке Диксон белый медвежонок-сирота  пришел к людям

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Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань, передает РИА Новости.

"Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Диксон. Сегодня", - написал Горбань на своей странице в Facebook.

На опубликованном на его странице видео грустный медвежонок не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.

Решение о судьбе краснокнижного животного принимает федеральный Росприроднадзор.

Фото: pixabay