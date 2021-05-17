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В пойме реки Чапаевка утонул подросток

17 мая 2021 18:07
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Компания молодых людей пересекала протоку реки.

17 мая три водолаза вели поиски в пойме реки Чапаевка. Там утонул подросток 2004 года рождения.

- Компания молодых людей пересекала протоку реки. В какой-то момент стало понятно, что один из ребят пропал. Самостоятельные поиски результатов не дали. Подростки обратились в полицию, - рассказали в пресс-служба ПСС СО.

Для проведения поисковых работ привлекли водолазов.

После беседы спасателей с очевидцами были определены границы района поиска.

Водолазы обнаружили тело пропавшего на середине протоки на глубине 4 метров.

Выяснением причин происшествия занимается полиция.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

 

Теги: водолазы подростки река Чапаевка

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