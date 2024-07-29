В Похвистневском районе в ДТП пострадал водитель ГАЗели

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Вчера, 28 июля, в 9:55 диспетчеру пожарно - спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Савруха – Подбельск.

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 в количестве 4 человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии на место ДТП было установлено, что произошел съезд в кювет грузового фургона ГАЗ Соболь.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили систему электропитания автомобиля.

В результате ДТП пострадал водитель. Госпитализирован.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"