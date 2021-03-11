В Похвистневском районе с начала года на пожарах погибли 4 человека и 1 человек получил травмы

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Для Похвистневского района начало 2021 года омрачено пожарами, на которых погибли 4 человека и 1 человек получил травмы. Все пожары с гибелью произошли в индивидуальных жилых домах, погибшие вели асоциальный образ жизни, допускали злоупотребление спиртными напитками. Очередной пожар произошел в Похвистневском районе 4 марта в 04 час. 05 мин. в частном доме п. Чекалинка, на ул. Чекмасова, 46. В результате пожара погиб мужчина 1976 г.р. Предполагаемой причиной трагедии явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.



Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский совместно с представителями отдела семьи, управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, администрациями муниципальных образований проводятся совместные обследования всех категорий граждан, в первую очередь многодетных и неблагополучных семей, одиноких и престарелых граждан, сообщает облМЧС.