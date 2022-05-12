Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из-за непогоды изменили расписание грузовой переправы до Рождествено
В Самаре из-за непогоды изменили расписание грузовой переправы до Рождествено
В Самаре эвакуировали детей из школы
В Самаре эвакуировали детей из школы
На Красной Глинке в Самаре хотят оборудовать большой парк
На Красной Глинке в Самаре хотят оборудовать большой парк
Взрыв произошёл на пороховом складе в Хабаровском крае.
Взрыв произошёл на пороховом складе в Хабаровском крае
В Самаре бухгалтер образовательного учреждения похитила 5 млн рублей
В Самаре бухгалтер образовательного учреждения похитила 5 млн рублей
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров
билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров
В России ограничат скорость всех электросамокатов до 25 км/ч
В России ограничат скорость электросамокатов до 25 км/ч
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.84
1.46
EUR 72.63
1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистневском районе нашли очаг африканской чумы свиней

12 мая 2022 11:18
108
В Похвистневском районе нашли очаг африканской чумы свиней

Безенчукская районная станция по борьбе с болезнями животных информирует население о возникновении очага африканской чумы свиней на территории Похвистневского района.

В сельском поселении Среднее Аверкино в патологическом материале, отобранном у четырех трупов кабанов, был обнаружен ДНК вируса, в трех пробах результат положительный, пишет официальный паблик Администрации сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский.

В связи с этим есть реальная угроза распространения опасного заболевания, сообщает государственная ветеринарная служба Безенчукского района.

В случае установления фактов заболевания или падежа свиней население просят сообщать об этом по телефонам районной станции по борьбе с болезнями животных:

8(84676(22740), 28010, 28011

Или главному ветеринарному врачу:

8(917)1547027

Смертельную инфекцию также нашли у животных в селе Печерское Сызранского района Самарской области. Постановлением правительства региона на опасной территории был введен карантин, сообщает ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
11 мая 2022  13:47
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
396
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
11 мая 2022  13:41
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
325
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
11 мая 2022  12:40
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
423
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели торжества одни из самых ярких в стране
10 мая 2022  14:02
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели одни из самых ярких торжеств в стране
2274
В Самарской области состоялись торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2022  12:02
В Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
659
Весь список