В Похвистневском районе нашли очаг африканской чумы свиней

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Безенчукская районная станция по борьбе с болезнями животных информирует население о возникновении очага африканской чумы свиней на территории Похвистневского района.

В сельском поселении Среднее Аверкино в патологическом материале, отобранном у четырех трупов кабанов, был обнаружен ДНК вируса, в трех пробах результат положительный, пишет официальный паблик Администрации сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский.

В связи с этим есть реальная угроза распространения опасного заболевания, сообщает государственная ветеринарная служба Безенчукского района.

В случае установления фактов заболевания или падежа свиней население просят сообщать об этом по телефонам районной станции по борьбе с болезнями животных:

8(84676(22740), 28010, 28011

Или главному ветеринарному врачу:

8(917)1547027

Смертельную инфекцию также нашли у животных в селе Печерское Сызранского района Самарской области. Постановлением правительства региона на опасной территории был введен карантин, сообщает ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com