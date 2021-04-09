Я нашел ошибку
Главные новости:
Пенсионерка из Самарской области перевела около 190 тысяч рублей
Пенсионерка из Самарской области перевела около 190 тысяч рублей
Тольяттинец ударил бутылкой по голове знакомого и отнял у него сотовый телефон.
Тольяттинец ударил бутылкой по голове знакомого и отнял у него сотовый телефон
В Самаре по сообщению в соцсетях выявили незаконный автопробег
В Самаре по сообщению в соцсетях выявили незаконный автопробег
Оцепление улицы Куйбышева в Самаре: названа причина
Оцепление улицы Куйбышева в Самаре: названа причина
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома
Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России
Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России
Путин поручил взять под контроль создание новых мест в детсадах
Путин поручил взять под контроль создание новых мест в детсадах
Игра была посвящена волонтерам-участникам общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
 Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами, которые пришли поддержать нашу команду на матче «Крылья Советов» - «Динамо»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.1
-0.67
EUR 91.62
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома

9 апреля 2021 09:15
61
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился житель города Самара 1993 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, совершившее хищение строительных инструментов, использующихся при капитальном ремонте многоквартирного дома. Причиненный ущерб заявитель оценил как значительный для себя, в общей сумме свыше 49 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что инструменты хранились на чердаке дома, расположенного на ул. Революционной города Похвистнево, где проводились работы по капитальному ремонту перекрытия.
Полицейские провели осмотр места происшествия и установили, что злоумышленник мог проникнуть на чердак через соседний подъезд, в котором был открыт люк на крышу. Сотрудники полиции провели поквартирный обход и опросили возможных очевидцев - жителей дома.


Оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению может быть причастен местный житель 2002 года рождения, который незадолго до происшествия работал на этом объекте и конфликтовал с коллегами. Молодого человека задержали по месту жительства и доставили в Межмуниципальный отдел для проведения следственных действий, в ходе которых признался в совершении преступления. После чего вернул часть похищенного, которую не успел реализовать, потерпевшему.
Следственным МО МВД России «Похвистневский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
435
Он скончался на месте от полученных травм.
8 апреля 2021  17:33
В Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса при въезде в гаражный блок
Происшествия
366
Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности.
8 апреля 2021  16:15
Герман Греф представил новый флагманский продукт — подписку СберПрайм +
Финансы и Банки
356
Расписание электричек в Самарской области изменят
8 апреля 2021  13:30
Расписание электричек в Самарской области изменят
Транспорт
319
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
8 апреля 2021  13:16
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
486
Весь список