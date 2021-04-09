В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился житель города Самара 1993 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, совершившее хищение строительных инструментов, использующихся при капитальном ремонте многоквартирного дома. Причиненный ущерб заявитель оценил как значительный для себя, в общей сумме свыше 49 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что инструменты хранились на чердаке дома, расположенного на ул. Революционной города Похвистнево, где проводились работы по капитальному ремонту перекрытия.

Полицейские провели осмотр места происшествия и установили, что злоумышленник мог проникнуть на чердак через соседний подъезд, в котором был открыт люк на крышу. Сотрудники полиции провели поквартирный обход и опросили возможных очевидцев - жителей дома.



Оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению может быть причастен местный житель 2002 года рождения, который незадолго до происшествия работал на этом объекте и конфликтовал с коллегами. Молодого человека задержали по месту жительства и доставили в Межмуниципальный отдел для проведения следственных действий, в ходе которых признался в совершении преступления. После чего вернул часть похищенного, которую не успел реализовать, потерпевшему.

Следственным МО МВД России «Похвистневский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.