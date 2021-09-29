В Похвистнево пьяный водитель сбил пешехода

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28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

В 18-30 час. напротив д. 42 по ул. Льва Толстого г.о. Похвистнево водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», не справился с управлением и допустил наезд на пешехода – женщину 1953 года рождения, пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу. При оформлении дорожно-транспортного происшествия у водителя автомобиля «ВАЗ 21102» выявлены признаки опьянения, в его отношении составлен административный материал.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.