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В Похвистнево полицейские задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле

26 декабря 2022 11:19
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В Похвистнево полицейские задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле

Во время несения службы экипажем ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» на маршруте патрулирования был остановлен автомобиль «ВАЗ 2112» без государственных регистрационных знаков.

В ходе общения с водителем 1999 года рождения полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, на что водитель ответил отказом.

При проверке документов выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами, а машина ему не принадлежит. В багажном отделении в ходе осмотра полицейские обнаружили гос.номера на данный автомобиль. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признался, что вместе со своим другом – владельцем автомобиля, распивал спиртные напитки, а когда хозяин автомобиля отвлекся, он сел в машину и решил прокатиться, но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские установили владельца автомобиля и опросили его. Мужчина пояснил, что спустя время обнаружил пропажу своего транспортного средства, но решил не обращаться в полицию в надежде, что приятель скоро вернет его имущество.

В отношении задержанного следственным отделом МО МВДР России «Похвистневский» возбуждено два уголовных дела .

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