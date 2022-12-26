В Похвистнево полицейские задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле

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Во время несения службы экипажем ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» на маршруте патрулирования был остановлен автомобиль «ВАЗ 2112» без государственных регистрационных знаков.

В ходе общения с водителем 1999 года рождения полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, на что водитель ответил отказом.

При проверке документов выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами, а машина ему не принадлежит. В багажном отделении в ходе осмотра полицейские обнаружили гос.номера на данный автомобиль. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признался, что вместе со своим другом – владельцем автомобиля, распивал спиртные напитки, а когда хозяин автомобиля отвлекся, он сел в машину и решил прокатиться, но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские установили владельца автомобиля и опросили его. Мужчина пояснил, что спустя время обнаружил пропажу своего транспортного средства, но решил не обращаться в полицию в надежде, что приятель скоро вернет его имущество.

В отношении задержанного следственным отделом МО МВДР России «Похвистневский» возбуждено два уголовных дела .