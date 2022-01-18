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В Похвистнево мать-алиментщицу отправили на обязательные работы

18 января 2022 13:19
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В Похвистнево мать-алиментщицу отправили на обязательные работы

За злостное уклонение от уплаты алиментов своему годовалому ребенку уроженке Похвистневского района Самарской области  назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. 

По решению суда 40-летняя мать должна  ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/6 части всех видов заработка своей годовалой дочери, находящейся на попечении государства. Вопреки решению суда и без уважительных на то причин, женщина не перечисляла выплаты своему ребенку и скопила долг в несколько десятков тысяч рублей. 

Судебными приставами-исполнителями Похвистневского района неоднократно проводились разъяснительные беседы с женщиной о необходимости уплаты долга, ее предупредили о последствиях уклонения от исполнения родительских обязательств. Полученную информацию мать-алиментщица не приняла во внимание. В отношении нее вынесли постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны.  Также, в связи с тем, что должница самостоятельно к судебному приставу-исполнителю на прием не являлась, в отношении нее было вынесено постановление о принудительном приводе. 

Сотрудниками Службы совершен выход по месту жительства алиментщицы. Женщину доставили в отделение. Судебным приставом-исполнителем в отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил женщине наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Теперь должнице придется не только погасить задолженность перед ребенком, но и потрудиться на благо родного города. 

 

Теги: Судебные приставы

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