В подмосковном поселке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для этого утвердили госпрограмму по модернизации коммунального комплекса региона на 2023-2027 годы.
В Самарской области в этом году планируют капитально отремонтировать 159 км инженерных сетей
В некоторых регионах России подобная инициатива уже нашла поддержку у федеральных органов власти.
В Самаре росгвардейцы и представители ЧОО обсудили планы совместной работы в период майских праздников
Среди антиковидных мер в компаниях Самары сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.
Только 3 из 10 компаний в Самаре продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом
У самозанятых может появиться свой омбудсмен
У самозанятых может появиться свой омбудсмен
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
Самару посетит ретросостав "Паровоз Победы"
Самару посетит ретросостав "Паровоз Победы"
За три дня сотрудники полиции выявили 21 водителя без прав на дорогах губернии
За три дня сотрудники полиции выявили 21 водителя без прав на дорогах губернии
Две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району
Две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.13
EUR 89.35
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» отметили 100-летний юбилей «Динамо»
В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В подмосковном поселке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

24 апреля 2023 10:07
178
в подмосковном поселке Воровское упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

Telegram-канал Mash сообщил, что в подмосковном поселке Воровское упал беспилотник, начиненный взрывчаткой.

Как уточняет издание, упавший неподалеку от Ногинска беспилотный летательный аппарат, похож на украинский UJ-22 Airborne. По предварительным данным, беспилотник был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Telegram-канал добавил, что масса беспилотника, который упал с неба, зацепившись за деревья, составила 85 килограммов. Беспилотник упал накануне днем. Местные жители первыми заметили обломки летательного аппарата. Они и вызвали силовиков к месту падения.

По версии Telegram-канала Baza, этот беспилотник был начинен 17 килограммами взрывчатки. Скорее всего, летательный аппарат упал, потому что у него закончилось горючее в баке, пишет МК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
141
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
130
Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления.
21 апреля 2023  22:42
Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области приоритетные задачи развития региона
962
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
849
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
748
Весь список