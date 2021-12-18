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В Подмосковье скорпион ужалил девочку, она госпитализирована. Об этом РБК сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена одна пострадавшая», — сказано в сообщении.

Врачи провели диагностику и убедились, что угрозы жизни ребенка нет, сообщили в Минздраве. Состояние девочки удовлетворительное. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Cкорпион укусил 11-летнюю девочку в руку, когда она высыпала игрушки из мешка, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на маму пострадавшей. Инцидент произошел в деревне Тарасково Наро-Фоминского района. Родители обработали место укуса и вызвали врачей. Медики вкололи девочке антидот.

Семья не выезжала за границу, поэтому неизвестно, откуда скорпион взялся в мешке с игрушками.





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