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В Подмосковье пьяный полицейский в машине выстрелил в голову своей дочери

12 ноября 2021 19:21
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Девушка была госпитализирована, ей проведена операция.

Следователи обвинили в покушении на убийство полицейского, ранившего из пистолета свою дочь в ходе конфликта в машине в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Сергиеву Посаду 47-летнему сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери", - сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время следствие будет просить его ареста.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным следствия, 11 ноября в такси между пьяным отцом и его дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову девушке. Потерпевшая была госпитализирована, ей проведена операция. Следователи допросили очевидца, планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз.

Полицией назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.

 

Фото:   pixabay

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