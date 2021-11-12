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В Подмосковье обокрали дом шоумена Тимура Родригеза

12 ноября 2021 23:55
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По информации от источника в правоохранительных органах, неизвестные похитили свыше 3,2 млн рублей и ювелирные изделия.

Неизвестные проникли в частный дом шоумена, участника Comedy Club Тимура Родригеза, и украли 45 тыс. долларов, а также ювелирные изделия. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 12 ноября в полицию поступило сообщение о краже от Теймура Керимого. В ходе проверки установлено, что неизвестные проникли к нему в частный дом по улице Ильинской в деревне Глухово в Подмосковье и похитили порядка $45 тыс. (свыше 3,2 млн рублей), а также ювелирные изделия", - сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ).

Теймур Керимов, более известный как Тимур Родригез, родился в 1979 году в Пензе. Он российский шоумен, певец, актер, участник телепроектов КВН, Comedy Club, "Один в один", "ШоумаSтгоуон". Был ведущим программ "Крокодил", "Sexy чарт", "Танцы без правил" и "Бешенл джеографик".

 

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Теги: Кража

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