В Подмосковье насмерть замерз 11-летний мальчик

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В Московской области насмерть замерз 11-летний мальчик, тело школьника обнаружили на улице Программистов в Дубне.

Отмечается, что за день до гибели мальчика в интернете появилась информация об исчезновении ребенка. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

Согласно информации в соцсетях, школьник якобы сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому мальчик решил пойти пешком, пишут "Известия".