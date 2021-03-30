В Подмосковье мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по силовикам

75

Мужчина забаррикадировался в одном из частных домов в поселке Вешки и открыл стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Вешки мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и начал стрелять по силовикам. Это произошло во время спецоперации по его задержанию за незаконный оборот оружия", - сказал собеседник агентства.

"По предварительной информации, в доме находятся ребенок и трое взрослых, которые являются родственниками мужчины, открывшего стрельбу", - добавил собеседник агентства.

По его словам, спецоперацию проводили сотрудники ФСБ и спецназа "Гром" МВД России. В настоящее время поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии. Пострадавших среди населения и сотрудников правоохранительных органов на данный момент не выявлено, отметил источник.

По словам источника в экстренных службах, мужчина продолжает стрельбу, при этом на переговоры не идет. По предварительной информации, у мужчины дома может быть арсенал оружия и гранаты.

Позже стало известно, что мужчина, открывший стрельбу в поселке Вешки, задержан сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время мужчина, открывший стрельбу, задержан", - сказал собеседник агентства.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС, архив