В Петербурге локализовали пожар возле завода "Звезда"

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В Петербурге на площади 200 квадратных метров локализовано возгорание в здании у машиностроительного завода "Звезда". Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что пока пожар тушат по повышенному номеру сложности 1-БИС, сведения о пострадавших в спасательное ведомство не поступали.

Установлено, что в здании горит обстановка. Возгорание тушат 35 пожарных, используется 7 единиц техники.

Пожар начался в 6.38. Общая площадь здания, где произошло ЧП, составляет пять тысяч квадратных метров, пишет РГ.