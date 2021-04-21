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В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир

21 апреля 2021 10:46
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В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир

20 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 01:00 в Отрадном. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», двигался по Осиновскому шоссе со стороны ул. Колхозной в направлении ул. Чернышевского. В пути следования, не выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу движения автомашины. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, 1998 года рождения, он был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, молодой человек, не имеющий права на управление транспортными средствами, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.

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