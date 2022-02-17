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В Отрадном организована проверка в связи с обрушением кровли жилого дома

17 февраля 2022 09:47
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В Отрадном организована проверка в связи с обрушением кровли жилого дома

Прокуратурой города Отрадного организована проверка в связи с обрушением 15 февраля 2022 года крыши жилого дома блокированной застройки.

По предварительной информации, в связи с критическим количеством скопившегося снега произошло обрушение части кровли над одним из блоков дома по ул. Буровиков, 6/1 в г. Отрадном.

В квартире, находившейся непосредственно под поврежденной кровлей, никто не проживал, пострадавших нет.

В настоящее время силами подрядной организации проводится очистка кровель на остальных домах.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора города Отрадного Юлия Артемова.

По результатам проверки будет проверено соблюдение законодательства при строительстве объектов, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание домов и очистку снега, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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