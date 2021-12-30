В Отрадном из незаконного оборота изъято свыше 70 литров алкоголя

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Торговля алкоголем без лицензии является административным правонарушением. В настоящее время законодательством Российской Федерации значительно усилена административная ответственность за данное правонарушение.

Сотрудникам полиции ОМВД России по городу Отрадному поступила оперативная информация о незаконной реализации алкоголя в гаражном массиве, расположенном на улице Советской.

В ходе проведения проверки полученной информации в гаражах местных жителей проведены осмотры. У жителя ул. Отрадной 1957 года рождения обнаружено и изъято более 56 литров прозрачной жидкости, 450 пробок и 50 пластиковых бутылок. В соседнем боксе, принадлежащем мужчине 1955 года рождения – 24 литра.

Изъятое полицейскими направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и Роспотребнадзор, по результатам которого установлено, что мужчины незаконно торговали спиртосодержащей пищевой продукцией.

Участковыми уполномоченными полиции в отношении фигурантов возбуждены административные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Постановлением Мирового судьи судебного участка г. Отрадного Самарской области правонарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.