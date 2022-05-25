В Отрадном автомобилистка сбила пешехода и уехала

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24 мая на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в г. Отрадном в 17:20. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что женщина - водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Dodge Nitro SXT», при выезде с прилегающей дворовой территории на проезжую часть, около д. 35 по ул. Буровиков совершила наезд на пешехода 1951 года рождения, переходящего дорогу слева направо в неустановленном месте. По данным сотрудников ГИБДД, женщина – водитель скрылась с места ДТП. Пешеход доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, женщина – водитель была задержана для выяснения всех обстоятельств.