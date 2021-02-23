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В Оренбургской области на магистральном газопроводе произошел взрыв

23 февраля 2021 14:20
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Пострадавших нет.

Прорыв произошел на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области, передает ТАСС. Пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по области.

"23 февраля в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу: Илекский район, в 6-7 км от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, на газопроводе произошел взрыв. "По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в ближайшее время состоится заседание межведомственного штаба, работу координирует губернатор Денис Паслер.

В МЧС России сообщили, что после взрыва на магистральном газопроводе начался пожар.

"Произошел порыв магистрального газопровода с последующим возгоранием. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на газопроводе происходит факельное горение.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что на месте пожара работают 54 человека и 16 единиц техники. Ситуация находится под контролем, на место следует начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области.

По данным местных властей, на газопроводе, принадлежащем ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", утром во вторник произошел взрыв. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии. В Минэнерго РФ уточнили, что после взрыва на участке трубопровода "Союз" транзит газа в Казахстан прекращен. Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург - Новопсков.

Утечка газа ликвидирована после взрыва на газопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

"На месте взрыва на федеральном магистральном трубопроводе работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи. Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня.

Для газоснабжения населенных пунктов организован подвоз компримированного природного газа, цитирует пресс-служба губернатора области Дениса Паслера.

 

Фото:   Зураб Джавахадзе/ТАСС

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