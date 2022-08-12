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В Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом

12 августа 2022 17:24
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По предварительной информации, причиной происшествия стало ветхое состояние здания.

В Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, передает РИА Новости.

"Прокурор Омской области выехал на место обрушения многоквартирного дома в Советском административном округе Омска", — рассказали в ведомстве.

Информация об инциденте появилась в пятницу около 17:00 (14:00 мск). По данным прокуратуры, ЧП произошло в доме № 53 по улице XX Партсъезда. Прокурор Омской области Николай Студеникин намерен на месте координировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.

Сейчас идет разбор завалов и проводится спасательная операция, указывает ведомство, также его сотрудники организовали проверку.

"Пока неизвестно, есть ли кто-либо под завалами", — уточнили РИА Новости в прокуратуре.

В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков признал, что с обрушившимся домом и ранее были проблемы, однако им "не придали должную значимость". Кроме того, он сообщил, что информация о ребенке, застрявшем под завалами, не подтвердилась.

"Сейчас в приоритете расселение пострадавших людей. <…> Впереди разбор полетов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС", — написал Бурков в Telegram-канале.

По данным экстренных служб, площадь обрушения составила 200 квадратных метров, эвакуировали 40 человек. По предварительной информации, причиной происшествия стало ветхое состояние здания, пострадавших нет. Также экстренные службы указали, что выпавшие недавно осадки ускорили износ стен, из-за них подмыло угол дома.

 

Фото:   вкриншот видео/РИА Новости

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