В Октябрьском районе Самары водитель наехал на женщину

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3 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых 5 человек погибли и пострадали 16 человек.

Одно из ДТП произошло в 21:20 в Октябрьском районе Самары. Водитель 1995 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Volkswagen Polo», двигался задним ходом по дворовому проезду на ул. Советской Армии. В районе д. №136 водитель совершил наезд на женщину-пешехода 1956 года рождения, которая двигалась попутно по ходу движения транспортного средства. Женщине-пешеходу назначено амбулаторное лечение.