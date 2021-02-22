В Октябрьске водитель врезался в бетонный блок, пострадали трое

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21 февраля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. 6 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Одно ДТП произошло в Октябрьске в 14:35. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-210930», двигаясь со стороны автодороги «Урал-Сызрань в направлении улицы Гая г. Октябрьск, при повороте налево в районе дома № 50 по улице Гая, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд с дороги вправо, где совершил наезд на препятствие (железобетонный блок). Пострадавшие: водитель машины 2003 года рождения, пассажиры - жители Октябрьска 2003 и 2004 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.