В Октябрьске водитель сбил мальчика

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29 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 11:55 в городе Октябрьск. Водитель1980 года рождения, который за год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 13 раз, управляя автомобилем «Toyota Camry», двигался по улице Ленина в направлении пер. Кирпичный со стороны ул. Ульяновская. В районе дома № 77 по улице Ленина совершил наезд на пешехода – мальчика 2009 года рождения, который выбежал на проезжую часть из-за транспортного средства, остановившегося перед пешеходным переходом, слева направо по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в медицинское учреждение.