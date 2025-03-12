В Октябрьске работник получил 400 тысяч компенсации за производственную травму

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Прокуратура г. Октябрьска провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению работника электросетевой компании.

Установлено, что 61-летний сотрудник, выполняя работы по устранению неисправностей электроснабжения многоквартирного дома, упал с лестницы, получив множественные травмы. Причиной несчастного случая стали недостатки в системе охраны труда, в том числе нарушения правил допуска к работам с повышенной опасностью.

В целях защиты прав работника прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме: с работодателя взыскана компенсация в размере 400 000 рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.