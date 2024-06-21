В Октябрьске произошло ДТП с пострадавшими

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Пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда № 37 участвовали в ликвидации последствий дорожной аварии.



Сегодня утром в 7 часов 40 минут на пункт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городском округе Октябрьск.

Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в количестве 4 человек личного состава. Также к месту происшествия выехали бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

На месте вызова было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ 2107 и GreatWall.

Личный состав пожарно-спасательного отряда провел аварийно-спасательные мероприятия, в том числе и отключение аккумуляторной батареи.

К сожалению, пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"