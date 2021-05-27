В Октябрьске мужчина спас тонущего ребенка

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Вчера около 15 часов в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в Волге в районе ул. Тупиковая в Октябрьске в воде тонет ребенок.

Как стало известно, четверо мальчишек в возрасте от 8 до 10 лет, прогуливаясь днем без сопровождения взрослых, пошли к Волге, где ходили по волнорезу.

В какой-то момент мальчик и упал в воду. Спасать товарища нераздумывая бросился один из друзей.

В тот момент на помощь подоспел мужчина, который стал случайным свидетелем происходящего.

Он помог ребятам выбраться из воды и отвез потерпевшего 8-летнего мальчика в Октябрьскую городскую больницу.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа о правилах поведения на воде и о специально оборудованных местах для купания граждан.

Фото: pxhere.com