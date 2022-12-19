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В Октябрьске автомобилистка перевернула машину и врезалась в дорожный знак

19 декабря 2022 11:10
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В Октябрьске автомобилистка перевернула машину и врезалась в дорожный знак

18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 3 человека и 3 погибли. 

Одно из ДТП произошло в 12:40 в г. Октябрьск Самарской области. Женщина-водитель 1988 года рождения (с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 8 раз), управляя автомобилем «Great Wall», двигалась по ул. Куйбышева в направлении ул. Гая. В районе дома № 21А не выбрала безопасную скорость и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на ливневку, опрокидыванием и наездом на дорожный знак. 73-летняя женщина-пассажир автомобиля бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, от госпитализации отказалась.

Теги: ДТП

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