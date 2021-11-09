В Новокуйбышевске за год отловили 430 бездомных собак

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В Самарской области ведётся активная работа по отлову бездомных собак. В Новокуйбышевске за год поймано 430 животных.

На последнем отлове в Новокуйбышевске, который проходил 4 ноября, поймано 7 собак. Все они отправились в приют. Животных ловили на улицах Молодогвардейской, Промышленной, а также в посёлках Маяк, Южный и Липяги.



После отлова все собаки проходят обязательные процедуры стерилизации и вакцинации. После адаптации неагрессивные особи вернутся на улицу, другие останутся в приюте, сообщает Сова.инфо.