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В Новокуйбышевске взыскали моральный вред с виновницы смертельного ДТП

22 июня 2022 09:58
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В Новокуйбышевске взыскали моральный вред с виновницы смертельного ДТП

Автоледи, сбившая женщину на пешеходном переходе в г. Новокуйбышевске, выплатила ее дочери компенсацию морального вреда только после вмешательства судебных приставов.

    Жительница г. Новокуйбышевска, находясь за рулем иномарки, не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и на высокой скорости сбила, переходящую дорогу женщину. В результате от полученных в дорожно-транспортном происшествии травм пешеход скончалась. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушительнице наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и обязал ее выплатить дочери погибшей женщины моральный вред.  

    В Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств и розыску в отношении осужденной было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу потерпевшей  400 тысяч рублей. Должницу предупредили, что в случае неоплаты долга к ней могут быть применены меры принудительного взыскания. Однако женщина оттягивала процесс погашения задолженности. 

Сотрудники Службы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 28 тысячи рублей. Также в рамках исполнительного производства судебные приставы установили, что должница официально трудоустроена. По месту ее работы направили постановление об удержании части заработка.

    В результате принятых мер вся сумма долга была взыскана и перечислена дочери погибшей в ДТП женщине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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